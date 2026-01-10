¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Toluca de la J1 de Liga MX?

La Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX abre con un duelo que promete intensidad desde el silbatazo inicial: Rayados de Monterrey vs Toluca. El encuentro enfrentará a dos plantillas con aspiraciones de pelear por los primeros lugares de la tabla desde el arranque del torneo, ofreciendo a la afición un choque de estilos y ambiciones en el Estadio BBVA.

Los dirigidos por Domènec Torrent, llegan con la tarea de arrancar con buen ritmo de cara a un semestre en el que la exigencia de resultados y la búsqueda de un título se mantienen intactas al ser una de las plantillas con mayor valor.

El clima en el “Gigante de Acero” promete ser de alta expectativa, con la intención de aprovechar la localía y el apoyo de su afición para sumar de a tres desde la primera fecha pero ante un siempre complicado conjunto Escarlata.

Se presenta el bicampeón

Por su parte, Toluca visita una plaza complicada pero no exenta de historia, consciente de que un buen resultado en Monterrey puede catapultar su confianza en el torneo. El cuadro escarlata ha mostrado competencias cerradas en duelos previos frente a los regiomontanos, lo que añade un plus de riesgo y atractivo para este compromiso de inicio.

En la previa, los estrategas de ambos equipos han trabajado en ajustar piezas ofensivas y defensivas con la intención de sacar provecho de los momentos clave dentro del partido que será para vislumbrar el arranque.

Para los Rayados será vital mantener equilibrio entre posesión y verticalidad, mientras que Toluca buscará explotar transiciones rápidas y estar atento a las segundas jugadas en la espera de llegadas de refuerzos entre ellas Luca Orellano.

Las miradas también estarán puestas en los refuerzos y jóvenes promesas que podrían tener su primer gran impacto dentro de la Liga MX en este duelo inaugural. El Clausura 2026 trae consigo expectativas altas para ambos conjuntos, y qué mejor carta de presentación que un clásico moderno con historia y rivalidad.

¿A qué hora ver el Rayados vs Toluca?

Además del espectáculo en la cancha, la narrativa alrededor del choque entre Rayados y Toluca, que no te puedes perder este 11 de enero, ya ha captado la atención de la afición por las estadísticas de enfrentamientos previos y la posibilidad de que este resultado marque una tendencia temprana en la temporada.

Hora: 21:00hrs

Estadio: Gigante de Acero

Transmisión: Canal 2, TUDN, ViX Premium

