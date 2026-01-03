Toluca inicia el año como mejor club de CONCACAF por encima de Inter Miami de Messi

CONCACAF ha revelado el ranking de los mejores 50 equipos para iniciar el 2026, con una presencia importante de equipos de Liga MX; sin embargo, lo que más ha llamado la atención de esta lista es que el equipo de Lionel Messi ha sido superado por los dirigidos por el 'Turco' Mohamed, dejando en claro que el 2025 de Toluca marcó un antes y un después.

Aunque el Top 5 de los mejores equipos de la parte alta del continente americano está en su mayoría conformada por clubes mexicanos, lo de los Diablos resalta demasiado porque además se ha puesto al frente en competencias ante equipos de MLS, quedándose con campeonatos sobre los clubes norteamericanos.

El cuadro escarlata es el mejor ubicado en la zona | Imago7

¿Quiénes son los mejores equipos de CONCACAF?

Toluca es el indiscutible primer lugar para comenzar el año después de un 2025 en el que consiguió cuatro títulos, dentro de los que resaltan dos de Liga MX, un campeón de campeones y un Campeones Cup; el segundo lugar es Inter de Miami después de haber conseguido su primer campeonato de MLS desde la creación de la franquicia.

El Top 5 lo terminan de conformar equipos como Cruz Azul en el tercer peldaño, Tigres en el cuarto y Vancouver Whitecaps, finalista de Concachampions en el quinto después de un muy buen año.

Dentro de la primera mitad del ranking, los equipos mexicanos que lo conforman son: América en el sexto lugar, Rayados en el décimo, Chivas en el décimo cuarto, Pachuca en el sitio 16, Pumas en el 21 y unos sorpresivos Bravos de Juárez en el puesto 24.

Cruz Azul es tercero después de haber sido campeón de Concachampions | MexSport

Para el resto del Top, los clubes de Liga MX que se han metido son para el lugar 26 Necaxa, en el 29 Xolos de Tijuana, en el 31 está León, en el 35 viene Atlético San Luis, en el 37 Mazatlán, 38 Atlas y en el 41 Querétaro, siendo el equipo mexicano más bajo en el ranking.

Más detalles del Top

Los únicos dos equipos de la Liga MX que no han entrado al ranking de CONCACAF fueron Santos Laguna y Puebla, los 16 restantes han sido repartidos del primer puesto hasta el 41.

Por parte de los clubes de Centroamérica, Alajuelense es el mejor ubicado en el lugar 22, mientras que de la misma zona, Herediano es el peor con el sitio 49 asignado para ellos.