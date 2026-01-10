Pedro Caixinha y su reflexión sobre la falta de descenso en la Liga MX

El Clausura 2026 arrancó con un duelo clave en la parte baja de la tabla porcentual, donde los Bravos de Juárez se impusieron a Mazatlán en la jornada inaugural. Más allá del resultado, el encuentro puso nuevamente sobre la mesa uno de los temas más debatidos del futbol mexicano: la ausencia del ascenso y descenso en la Liga MX y el impacto económico de la multa porcentual.

Ambos equipos se encuentran comprometidos en la lucha por evitar los últimos lugares del cociente. Aunque ninguno perderá la categoría, sí están obligados a sumar puntos para no pagar la sanción económica, un sistema que ha generado opiniones divididas entre directivos, aficionados y entrenadores.

Tras el partido, Pedro Caixinha, director técnico de los Bravos, fue cuestionado sobre este modelo y ofreció una reflexión amplia, comparando el futbol mexicano con otras ligas y dejando claro cuál es su enfoque como entrenador en la Liga MX.

¿Debe regresar el ascenso y descenso en el futbol mexicano?

Caixinha recordó su llegada al país cuando el descenso aún existía y explicó que, aunque al principio le resultó un sistema interesante, hoy no lo ve como un tema prioritario desde su rol. "Cuando llegué a México todavía existía el descenso y era un sistema novedoso para mí. Sin embargo, hay ligas como la MLS, que han crecido mucho y tampoco tienen descenso, y eso no ha sido un obstáculo para su desarrollo", señaló.

El estratega portugués también apuntó que uno de los problemas del sistema radica en las condiciones de los equipos de la división inferior. "Habría que analizar cuántos clubes realmente pueden cumplir con todos los requisitos para ascender. Si todos tuvieran esa posibilidad, el escenario sería más equilibrado, pero desconozco si eso ocurre actualmente", explicó.

Finalmente, Caixinha fue tajante al marcar distancia del debate institucional. "Yo no soy directivo de la Liga MX, soy entrenador. Mi preocupación es sumar puntos, mejorar nuestro promedio y cumplir los objetivos deportivos partido a partido. El resto es un tema que le corresponde analizar a quienes dirigen el futbol en México", concluyó.

Caixinha y su mensaje sobre Mazatlán y la incertidumbre del club

Además del análisis estructural de la liga, el técnico de Juárez habló sobre el contexto que atraviesa Mazatlán, franquicia que vive su último semestre en Primera División tras la compra del equipo por parte del Atlante. Para Caixinha, ese escenario influyó directamente en la dificultad del partido.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, no solo por la calidad del rival, sino por el momento que están viviendo. Hay que imaginar lo que pasa por la cabeza de esos jugadores, sabiendo qué va a ocurrir con su futuro de aquí a abril o mayo", comentó el entrenador.

El técnico cerró su reflexión mostrando respeto por el esfuerzo del conjunto sinaloense. "Mazatlán es un equipo que se está jugando literalmente la vida profesional de muchos de sus jugadores, y eso es totalmente respetable. Por eso valoramos aún más haber iniciado el torneo con una victoria", finalizó Caixinha.

