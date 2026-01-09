Anulan gol al América y Xolos rescata el empate sin goles en el comienzo del Clausura 2026

Tijuana y América arrancaron el Clausura 2026 con un empate sin goles en el Estadio Caliente, en un partido marcado por el debut del Sistema de Asistencia Arbitral Semiautomática de Fuera de Lugar (SAOT), que fue protagonista al anular un tanto que parecía abrir el marcador.

El momento más emocionante del encuentro llegó al minuto 24, cuando Raúl Zúñiga aplicó la llamada "ley del ex" frente a su antiguo equipo. El atacante de las Águilas mandó el balón al fondo de las redes, pero tras la revisión del SAOT, el gol fue invalidado por una posición adelantada milimétrica, estrenando así esta tecnología en la Liga MX.

¿Cómo fue el trámite del partido?

A partir de ahí, el partido entró en una dinámica cerrada y con pocas aproximaciones claras. Ambos equipos se neutralizaron en medio campo y las defensas impusieron condiciones, lo que provocó que las emociones frente a las porterías fueron escasas durante buena parte del encuentro.

No fue sino hasta el minuto 61 cuando llegó el primer tiro a gol del partido, cortesía de Rodrigo Aguirre por parte del América, en una jugada que exigió al arquero de Xolos y despertó a una tribuna que había visto muy poco peligro real.

Tijuana respondió once minutos más tarde, al 72’, cuando Adonis Preciado registró el primer disparo a portería de los locales, confirmando lo complicado que fue el encuentro para ambos ataques y lo bien plantadas que estuvieron las líneas defensivas.

Pocas emociones en la Jornada 1

Otro de los focos de atención fue Allan Saint-Maximin, quien salió de cambio al minuto 67 sin haber logrado registrar un solo tiro en el partido, reflejo de lo bien controlado que estuvo por la zaga rojinegra y de la falta de espacios que tuvo el América en ofensiva.

Con el paso de los minutos, el empate se fue consolidando. Ninguno de los dos equipos logró romper el cero, pese a algunos intentos aislados y a los ajustes tácticos de ambos técnicos en la recta final del duelo.

De esta manera, Tijuana y América repartieron puntos en la Jornada 1 del Clausura 2026, dejando un empate en la Frontera que quedará marcado por el estreno del SAOT y por un partido trabado, en el que la tecnología y las defensas terminaron imponiéndose sobre el ataque.

