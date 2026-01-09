¡Contra la estadística! DT’s mexicanos y su racha negativa en los últimos 10 Clausuras en Liga MX

El Clausura 2026 ha iniciado en la Liga MX, un torneo en el que los entrenadores mexicanos pelearán por vencer a la estadística tanto Efraín Juárez (Pumas), Ignacio Ambriz (León) y Christian Ramírez (Mazatlán) buscarán romper la racha por parte de los DT’s mexicanos que no levantan el título en los últimos 10 Clausuras.

Y es que, en los 10 torneos que se inicia arrancando el año en el futbol mexicano ningún técnico tricolor ha podido hacer realidad el sueño de alzar el trofeo más importante, el último en hacerlo fue Miguel Herrera en el Clausura 2013.

Efraín Juárez l IMAGO7

Así fue el último título de un mexicano en Clausuras

El Clausura 2013 quedó marcado como uno de los torneos más memorables en la historia del Club América, no solo por la forma dramática en la que consiguió el título, sino porque fue encabezado por Miguel Herrera, quien hasta hoy permanece como el único entrenador mexicano en conquistar un campeonato con las Águilas en los torneos cortos más recientes de la Liga MX.

Convertida en una de las más dramáticas en la historia del futbol mexicano. Tras perder 1-0 en la ida. Miguel Herrera nunca renunció. Con goles agónicos de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz, este último al minuto 93, las Águilas igualaron la serie y en la tanda de penales terminó por sellar la hazaña.

Miguel Herrera l IMAGO7

¿DT’s mexicanos en extinción?

Cabe mencionar, que en este Clausura 2026 solo habrá tres representantes de México, uno menos en comparación con el Apertura 2025, el más reciente torneo, en donde Efraín Juárez (Pumas), Jaime Lozano (Pachuca), Gonzalo Pineda (Atlas) y Benjamín Mora (Querétaro) empezaron.

Juárez; asumió el cargo a mitad del Clausura 2025, al relevar a Gustavo Lema, el exseleccionado nacional vivió su primer torneo completo al frente del conjunto universitario en donde se fue en las primeras del Play-In.

Liga MX l IMAGO7

Lozano; el técnico campeón olímpico tomó las riendas de los Tuzos tras la salida del uruguayo Guillermo Almada, marcando un relevo entre un estratega extranjero y uno nacional. Pineda; el exjugador rojinegro se mantuvo al frente de los Zorros, consolidando su proceso iniciado el torneo pasado y Benjamín Mora inició pese a las dificultades de torneos anteriores de Gallos Blancos del Querétaro.

Cabe mencionar, que Gonzalo Pineda no terminó el Apertura 2025 tras los malos resultados; por su parte, Jaime Lozano fue destituido previo al Play-In tras perder ante Santos Laguna en la última fecha del torneo para dar paso a Esteban Solari.

Clausura 2025 Antonio Mohamed Toluca (C)

Clausura 2024 André Jardine Club América (C)

Clausura 2023 Robert Dante Siboldi Tigres (C)

Clausura 2022 Diego Cocca Atlas (C)

Clausura 2020 Cancelado

Clausura 2019 Ricardo Ferretti Tigres (C)

Clausura 2018 Pedro Caixinha Santos (C)

Clausura 2017 Matías Almeyda Guadalajara (C)

Clausura 2016 Diego Alonso Pachuca (C)

Clausura 2015 Pedro Caixinha Santos (C)

Clausura 2014 Gustavo Matosas León (C)