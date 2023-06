Puebla trolleó en redes sociales a Rayados tras la presentación de su nuevo uniforme de visita para el Apertura 2023.

A traves de redes sociales, el equipo camotero bromeó sobre el diseño del jersey señalando que pensó que se había filtrado su nueva vestimenta, dando a entender que será parecido.

"¡Ora, no espanten! Creí que me habían filtrado el nuevo jersey. Con eso de que se presentaba ayer, hoy o no sé cuándo... #LaFranjaNosUne, mis primos, Rayados", escribió la Franja.

¡Ora, no espanten! Creí que me habían filtrado el nuevo Con eso de que se presentaba ayer, hoy o no sé cuándo...#LaFranjaNosUne, mis primos @Rayados https://t.co/72vyeqJSyn — Club Puebla (te lo juro we, soy el real) (@ClubPueblaMX) June 28, 2023

Puebla es de los pocos equipos de la Liga MX que aún no han anunciado su indumentaria a pesar de que el torneo arranca en dos días, pues su presentación está programada para este jueves.

Sin embargo, gracias a esta "broma" los aficionados creen tener una idea de cómo sera el nuevo jersey.

