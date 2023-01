Qatar 2022: Eminem rechazó oferta millonaria para estar en la Copa del Mundo

Rechazó estar en el Mundial. Tras el éxito que tuvieron en el Super Bowl LVI, Eminem y 50 Cent fueron invitados por los organizadores de Qatar 2022 para tener una presentación en la Copa del Mundo, pero ambos rechazaron la multimillonaria oferta.

Fue 50 Cent quien recientemente reveló dicha información en el programa Big Boy’s Neighborhood. “Debido al Super Bowl recibí una consulta sobre la Copa del Mundo y tenían un presupuesto de 9 millones de dólares”, pero al final, fue el rapero quien no lo quiso tomar.

“Hubiera tomado uno y luego los otros ocho millones habrían sido para Eminem, pero dijeron que él no lo va a hacer”, recordó Cent sobre la conversación que tuvo con el equipo del interprete de 'Without Me'.

Finalmente 50 Cent no reveló el hecho del por qué Eminem no quiso cantar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero de inmediato se especuló que, como muchos otros artistas, no quisieron estar en el evento por la violación a los derechos humanos del país asiático.

