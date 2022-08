Qatar 2022: ¿Qué oferta tendrá TUDN para el Mundial?

Como en cada competencia internacional, TUDN buscará llevarse el rating. Es por ello que la cadena deportiva de Televisa tendrá material exclusivo a través de sus señales y de su plataforma de streaming. A esto se le suman los invitados con los que tendrá, tanto humoristas como analistas.

Previo a que de inicio el Mundial de Qatar 2022, la televisora dio a conocer que transmitirán distintos partidos de la Fase de Grupos, incluidos los de la Selección Mexicana, a través de sus canales de señal abierta y de paga. También contarán con partidos de la Fase Eliminatoria, entre ellos la Final que se llevará a cabo el próximo 18 de diciembre.

De igual manera, contarán con analistas durante sus programas de análisis, siendo Matías Almeyda y Miguel Herrera los refuerzos del canal deportivo. Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en la que el Piojo se une a las transmisiones de la cadena.

En cuantos a sus narradores, TUDN contará con sus figuras Raúl Pérez, Paco Villa, Francisco Javier González, Andrés Vaca y por su puesto, Enrique Bermúdez, quien se despedirá al final del máximo torneo de selecciones, entre otros. Sus analistas serán los exjugadores que generalmente se encuentran en los partidos de Liga MX y que incluso estuvieron en una Copa del Mundo, Kikín Fonseca, Oswaldo Sánchez, Marco Antonio Rodríguez y más.

Cabe mencionar que para esta justa mundialista acudirán a la nación árabe dos grupos de comentaristas, pero programas especiales como La Jugada del Mundial se grabarán desde las instalaciones de Televisa en la Ciudad de México.

PARTIDOS EN EXCLUSIVA

Televisa lanzó al mercado su plataforma de streaming hace un par de días. Vix+ será el servicio de streaming del canal el cual incluye distintos contenidos como telenovelas, series, documentales, caricaturas, entre otros.

Sin embargo, la plataforma llama la atención debido a que contarán con algunos juegos en exclusiva del Mundial de Qatar 2022. En total serán 40 partidos que serán transmitidos por este servicio, sin embargo, la suscripción se divide entre Premium y la gratuita.

El servicio sin costo tendrá 30 juegos de la Copa del Mundo, no obstante, las funciones están limitadas e incluso tendrán anuncios al estilo Youtube. El Premium, por su parte, no cuenta con estos comerciales, tiene servicio On Demand y tendrá 10 encuentros en exclusiva.

