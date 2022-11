Qatar 2022: Rod Stewart rechazó la oferta de presentarse en la Copa del Mundo

Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y con todo lo que significa el Mundial para el país organizador tener un buen abridor en la inauguración se ha vuelto fundamental para el espectáculo, algo que muchos artistas le están negando al país sede a días de que se lleve a cabo dicho evento.

Este miércoles Rod Stewart, famoso cantante de los años 80, ha confirmado que le ofrecieron un millón de dólares por presentarse en Qatar, Stewart aseguró que rechazó dicha oferta porque "no está bien ir a ese mundial".

"Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí hace quince meses. Lo rechacé" porque "no está bien ir" a ese Mundial. . . Los aficionados deben tener cuidado", confesó Rod Stewart para el diario británico "The Sunday Times"

Stewart su suma a las negativas de cantantes como Dua Lipa y Shakira, de quien recientemente se dijó que no estaría en Doha, esto debido a los problemas que se han reportado con los Derechos Humanos y con la comunidad LGBTIQ+.

