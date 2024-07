Rafa Márquez reposteó un tweet de Peso Plumas apoyando al Tricolor

En un gesto de apoyo a la selección mexicana, el excapitán del Tri, Rafa Márquez, compartió un tweet del popular cantante jalisciense Peso Pluma. Este acto no pasó desapercibido, destacando la unión entre figuras icónicas del deporte y la música en momentos clave para el fútbol nacional.

Hace unas semanas, el talentoso y carismático cantante Peso Pluma, cuyo nombre de pila es Hassan, sufrió un accidente durante una presentación en Estados Unidos. El incidente ocurrió cuando no logró pisar adecuadamente el escenario, resultando en una lesión en su pie que lo obligó a utilizar muletas. Sin embargo, esto no ha disminuido su espíritu ni su pasión, tanto por la música como por el deporte.

El pasado domingo 30 de junio, Peso Pluma reapareció públicamente, apenas unos días después del lanzamiento de su más reciente álbum, titulado "Éxodo". Mostrando una vez más su amor por el fútbol y su país, el cantante apareció apoyando a la selección mexicana en la Copa América, luciendo orgullosamente la camiseta de la Selección Nacional.

A pesar de estar en muletas, Peso Pluma posó junto a un lujoso automóvil, vistiendo el jersey del año 2005, demostrando que su pasión por el deporte no conoce límites. Su apoyo no solo resonó entre sus seguidores, sino que también capturó la atención de Rafa Márquez, quien no dudó en compartir el mensaje de aliento en sus propias redes sociales.

