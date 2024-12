Rafa Puente Jr sobre campeonato de Kings League de 'Chicharito': "No abona a su carrera"

Este fin de semana, el equipo de Javier 'Chicharito' Hernández en la Kings League, el Olimpo United, se proclamó campeón del segundo split.

MEXSPORT |

Ante ello, el delantero de Chivas lloró de la emoción, algo que rápidamente se hizo viral y despertó los comentarios sobre el atacante del Rebaño, ya que mientras el Guadalajara se encuentra en pretemporada, Hernández está más metido en la Kings League.

Rafael Puente Jr, habló sobre este hecho en Línea de 4 de TUDN, el técnico mexicano asegura que este tipo de cosas no le vienen bien a Javier tomando en cuenta su carrera como futbolista.

MEXSPORT |

"Estas cosas, no abonan a la carrera de Javier", señaló.

Por otra parte, el 'Ruso' Zamogilny, añadió que si Hernández ya no disfruta jugar, debe hacerse a un lado.

"Con todo respeto eh, porque a mí me encanta la carrera que hizo Javier, y la tiene que terminar como debe de ser, pero si ya no quiere jugar más, si no disfruta la competencia, debería hacerse a un lado", expresó Damián.

"Esto no abona a su carrera": @rafaelpuente



"Si ya no quiere jugar más y no disfruta la competencia, debería de hacerse a un lado": @RusoZamogilny



Sobre Chicharito y su falta de actividad en Chivas sumada a la euforia por ganar Kings League



#LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/EeyDNB1vWq — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) December 22, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'Chicharito' Hernández rompe en llanto tras coronarse campeón de la Kings League