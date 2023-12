Randy Arozarena reveló detalle íntimo que sorprendió a sus seguidores

Randy Arozarena es una de las sensaciones actuales en el deporte mexicano, por sus destacadas actuaciones con la Selección Mexicana y con los Tampa Bay Rays en la MLB. El cubano-mexicano ha ganado popularidad en tiempos recientes y se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados.

Sin embargo, como cualquier otro deportista profesional, Randy tiene un lado humano y como tal, tiene sus virtudes, pero también algunos "defectos". Y aunque en el caso del beisbolista no se trata de algo de mayor gravedad, sí es un detalle “vergonzoso” que compartió con sus seguidores.

En una dinámica con GQ, Arozarena revisó mensajes y comentarios de sus fans en redes sociales y una persona cuestionó si era verdad que el jugador no sabía silbar. "¿Cómo que no sabe silbar?", escribió un usuario en Instagram, tras lo cual el jugador intentó hacerlo. "No sé", contestó con una carita riendo.

Se enteró de que sufrió 'plagio'

De igual forma, Randy se llevó la no grata sorpresa de que en una ocasión alguien intentó suplantarlo. "¿Sabían que alguien se hizo pasar por Randy Arozarena durante el Fashion Week en Milán el año pasado y el faker estuvo en primera fila?".

Sin embargo, el jugador de Rays se lo tomó con humor. "No, pero me gustaría conocer a esa persona para saber si tenía mi flow", contestó.

