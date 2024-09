¿Reputation TV? Fans de Taylor Swift especulan por el outfit de Travis Kelce

Por primera vez en la Temporada 2024 de la NFL, los Kansas City Chiefs jugarán fuera del Arrowhead Stadium. Y una duda que rodea fuera del emparrillado es si Taylor Swift viajará a a Atlanta para el partido contra los Falcons para alentar a su novio Travis Kelce.

Hace un año se hizo pública la relación de la cantante y el jugador y aunque recientemente se especuló que terminarían, de momento parecen tan felices como siempre. Al menos así se les vio en los partidos ante los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals, a los cuales Taylor asistió para disfrutar de la victoria.

Sin embargo, para el encuentro de la Semana 3 le toca ser visitante a los Chiefs, por lo que no se sabe si la artista estará presente en el Mercedes-Benz Stadium. Pero en medio de la duda, la comunidad swiftie comenzó con otra teoría en redes sociales.

Luego de que los Chiefs difundieron el video de su vuelo a Atlanta, los fans de Taylor comenzaron a especular que el ala cerrada eligió su atuendo, totalmente de negro, en referencia al álbum Reputation de 2017. Aunque a algunas personas no les gustó como tal la vestimenta, comenzaron con teorías sobre la posibilidad de que pronto llegue otra regrabación por parte de la artista.

Por ahora, solo faltan el álbum debut y Reputation de tener su 'Taylor's Version' y los fanáticos buscan señales en donde sea para adelantarse al anuncio de la cantante. Por ejemplo, cuando Swift apareció con unas botas largas y color vino para el partido ante Ravens, aseguraron que fue una referencia al calzado que utiliza en el video de 'Look what you made me do'.

Ahora fue a Travis Kelce quien le tocó recibir los comentarios en algo que bien podría ser solo una coincidencia, pero que la comunidad swiftie anhela ver como un adelanto de la próxima regrabación. En su momento, el propio jugador aceptó que él ya sabía sobre el disco The Tortured Poets Department, el más reciente que publicó su novia, de modo que sin duda será de los primeros en saber cuando Reputation TV esté por salir a la luz.

