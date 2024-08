Ricardo Peláez reveló que directivo "le suplicó" por no cambiar partido de Liga MX

Luego de que varios equipos de la Liga MX quedaron eliminados de los Octavos de Final, los directivos tomaron la decisión de adelantar algunos de los compromisos del certamen. En este contexto, Ricardo Peláez, exdirectivo y ahora analista en ESPN, hizo una fuerte revelación durante el programa de Futbol Picante.

Puebla ante Rayados de Monterrey, Tijuana contra Santos y Atlético San Luis frente a Gallos Blancos son los tres encuentros que se reprogramaron y que se jugarán el próximo fin de semana. Esto ha generado el debate de si habrá beneficio para alguno de ellos previo a la Jornada 5.

Durante la discusión sobre este tema en la mesa de Futbol Picante, Peláez compartió una anécdota sobre cómo los calendarios se definen a partir de los intereses de unos cuantos. "Me habló el directivo del otro equipo, el presidente. 'Por favor no me muevas el partido'".

El exdirectivo relató que él, por la cantidad de jugadores llamados a selección que tenía, podía modificar la fecha del calendario y que estaban pensando hacerlo cuando recibió la llamada. "Sí te lo voy a mover porque tengo derecho... 'Por favor, te suplico, es mi mejor entrada, es mi ingreso anual y con eso... No me importa el resultado".

Cuando sus compañeros en la mesa le cuestionaron a qué se refería con "No me importa el resultado", Peláez no quiso dar más detalles. Sin embargo, Álvaro Morales asumió que era una forma de decir que estaba dispuesto a entregar el juego con tal de asegurar el ingreso económico.

Peláez fue directivo de Chivas, América y Cruz Azul y aunque no compartió con cuál de los tres ocurrió esta anécdota, se infiere que fue con alguno de los dos capitalinos, ya que refirió que tenía selecionados nacionales y "extranjeros" porque era Fecha FIFA.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN PABLO MEDINA ESTARÁ EN LOS PARALÍMPICOS DEL PARÍS 2024