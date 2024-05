Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta protagonizan 'encontronazo': "No me conoces, wey"

En una emisión reciente de Futbol Picante, Ricardo Peláez y Jorge Pietrasanta protagonizaron una acalorada discusión que rápidamente se volvió viral. La tensión comenzó cuando Pietrasanta le preguntó a Peláez si, además de su trabajo en televisión, fungía como asesor de Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

Peláez no ocultó su desagrado ante la pregunta, considerándola poco ética. "Pietrasanta me preguntó si yo estaba fungiendo como asesor de la Federación Mexicana de Futbol o del comisionado. Y te contesto muy breve. ¿Estás dando a entender que yo puedo fungir como un asesor y trabajar en la televisión al mismo tiempo? Se me hace poco profesional, poco ético. ¿Piensas que yo puedo ser un asesor de la Federación en este momento y trabajar aquí en ESPN?", respondió Peláez con evidente molestia.

Pietrasanta, por su parte, intentó aclarar su intención, explicando que solo quería saber si Peláez tenía alguna relación con Rodríguez. "No, te pregunté si tenías una relación con él, si conocías parte de ese proyecto", comentó Pietrasanta. Sin embargo, la respuesta no fue suficiente para calmar a Peláez, quien replicó: "Ya te contesto yo que no, directamente. Se ve que no me conoces bien, eso es lo único que quiero decir".

La tensión aumentó cuando Pietrasanta cuestionó el motivo del enojo de Peláez. "¿Por qué te enojas?", preguntó el narrador. Peláez respondió rápidamente, señalando que Pietrasanta estaba sugiriendo que él fungía como asesor, lo que podría causar confusión. "La gente se puede confundir. No te expreses así de mí", dijo Peláez.

El intercambio se intensificó aún más cuando Pietrasanta le pidió a Peláez que no se acelerara y que no cayera en descalificaciones. "No te empieces a acelerar porque luego tratas a la gente con 'estúpido' y no sé qué y te aceleras y caes muy bajo. Tú a mí tampoco me conoces, wey, entonces no me vengas a decir cosas que de mí ni sabes", declaró Pietrasanta.

Peláez, visiblemente irritado, continuó defendiendo su postura mientras Pietrasanta lo acusaba de reírse y hacer menos a las personas. "Ríete, ríete lo que quieras, reírte es hacer menos a la gente, yo no me río de ti", concluyó Pietrasanta, cerrando una discusión que dejó en evidencia las tensiones existentes entre ambos comentaristas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: TONI KROOS Y LOS TÍTULOS QUE LO CONVIRTIERON EN UNA LEYENDA DEL FUTBOL