Rodman: Reveló los incidentes sexuales que sufrió durante sus famosas fiestas

El exjugador de la NBA, Dennis Rodman, contó como a lo largo de su larga carrera como basquetbolista profesional e incluso después de su éxito, llegó a tener relaciones sexuales con más de dos mil mujeres de las cuales al menos 500 no eras sexoservidoras, en lugares sin precedentes, así como en el Berto Center, asegurando que tuvo 'aventuras' en cada cuarto del inmueble.

“Tuve relaciones sexuales en todas y en cada una de las habitaciones del Berto Center. En la sala de pesas, en la cancha de entrenamiento. Era una locura. Cuando lean esto mis compañeros van a decir ¡maldición! pero lo cierto es que nos fue bien", comentó el que fuera postre de Chicago en la época de Michael Jordan.

Rodman, que ganó tres anillos con los Bulls y otros dos con los Detroit Pistons, no tuvo mayor inconveniente en recordar las veces que incluso tanta actividad sexual le llegó a ocasionar dolorosas lesiones.

”Estaba en un fiesta. Fiesta, fiesta, bebe, bebe, fiesta, fiesta, tú ya sabes… Yo y mi chica acabamos en una cama king size, dentro del barco. A ella le encanta tener sexo. Me dijo que quería intentar algo nuevo: que fuera corriendo y saltara sobre ella. Así que yo corrí, corrí y corrí, y salté. Y literalmente se rompió. Había sangre por todas partes. Ella se puso pálida. Se puso a gritar: ‘Dios mío. Ha muerto. ¡Yo lo maté!‘. Pero yo traté de calmarla: ‘No, cariño, me he roto el pene’”, contó el exbasquetbolista.

“Jugaba para Detroit, contra los Rockets. Y una chica tomó un avión para verme. Cenamos juntos y dejó unos libros sobre la mesa. Le pregunté de qué se trataban. Me dijo que enseñaban diez maneras de satisfacer a un hombre. Yo dije ‘bendita seas', y nos pusimos a tener sexo, hasta que me dio un golpe con las nalgas que me rompió el amigo. ¡Había sangre por todos lados! Y ya no pudimos seguir”, apuntó la exestrella de los Bulls.