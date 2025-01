Romario obliga a sus jugadores a usar tachones negros como en los viejos tiempos

El nombre de Romario en la historia del futbol brasileño está escrito con letras de oro y ahora está tratando de hacer lo propio como dirigente y como presiente del America Football Club de Rio de Janeiro, obliga a sus jugadores a usar tenis negros como en los viejos tiempos.

America Football Club | X: @AmericaRJ

Romario fue un jugador forjado ‘a la antigua’, cuando los temas de marketing no existían aún dentro del campo de juego, es por eso que a sus futbolistas los obliga siempre a usar tachones de color negro, como se hacía en la época cuando él era profesional.

Me pintó la bota de negro y me eché a llorar. Una bota cara, le pedí que no me la pintara, pero el utilero dijo que era una orden del presidente. ¿Quién va a saltarse una orden de Romário? Yo no...", declaró un futbolista del club.

Jugadores del America de Rio de Janeiro | X: @AmericaRJ

A pesar de lo estricta que puede resultar esta norma impuesta por Romario, los futbolistas del America de Rio de Janeiro respaldan la decisión de su presiente y más allá de quejarse, toman esto como una gran enseñanza de una leyenda.

“Pinto las botas porque el presidente multa a quien aparece con otras de otro color. Y si no obedezco, me lo descuenta a mí del salario. Aquí hasta la comisión técnica usa botas negras"

“Tenemos un presidente que ganó todo en la vida como jugador y necesitamos reflejarnos en él. Está cambiando la historia del club, ayudándonos y necesitamos obedecer", sentenció.

Romario, presidente del America Football Club | X: @AmericaRJ

Esta norma es muy similar a la que viven los jugadores de Xolos de Tijuana en la Liga MX, quienes por instrucciones del dueño están obligados a usar tachones rojos como parte de la indumentaria.

