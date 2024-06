Salmón Rondón confiesa que pudo haber cambiado de deporte: 'Quería cambiar al baloncesto'

Salomón Rondón, delantero de los Tuzos del Pachuca, aseguró en una entrevista que pudo haber dejado el futbol y decantarse por el basquetbol, sin embargo, su padre lo detuvo y lo aconsejó a no dejar el balompié.

"Me gustó (basquetbol) hubo un momento de mi vida donde quería cambiar al baloncesto, pero no me dejaron y mi papá me dijo que ya habíamos recorrido mucho en este camino y que era mejor seguir jugando al futbol y aquí estoy", comentó Salomón.

"Preferí jugar al futbol, siempre tener la pelota bajo el brazo dominándola rompiendo vidrios así que soy futbolista por eso", aseguró.

El atacante jugará una Final de Concachampions con el cuadro Tuzo este sábado, cuando se enfrenten al Columbus en la cancha del Hidalgo.

