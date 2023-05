Santi Giménez envía mensaje emotivo a Cata Domínguez por su salida de Cruz Azul

Julio César Domínguez dejó de ser jugador de Cruz Azul de cara al Apertura 2023 de la Liga MX, y el mexicano deja un legado importante para la institución cementera, por lo que Santiago Giménez se despidió de su excompañero con un emotivo mensaje en redes sociales.

El Bebote, que es canterano de La Máquina, le agradeció el compromiso y profesionalismo que mostró Cata Domínguez durante los 17 años que estuvo en las filas de Cruz Azul, además de calificarlo como leyenda.

“¡Gracias infinitas, Catarri por todo! Por tu pasión, compromiso, profesionalismo y sobre todo por ser un ejemplo de vida. Eres el claro ejemplo del amor por un club, desde niño defendiste los mismos colores. En cada entrenamiento, partido, demostrabas ese amor.

“A veces el futbol es un poco injusto, merecías más que solo esto, lo has ganado todo y tienes el récord de más partidos, pero fuera de eso creo que lo más importante es que has dejado una huella que todos conocemos. Ha sido muy lindo compartir tantos momentos juntos y aprender muchas cosas.

“Siempre me respaldaste, me apoyaste, me aconsejaste y eso nunca se me va a olvidar. Tú sabes cuánto te admiro. Muchas bendiciones para ti y para la familia hermosa que tienes. Los quiero mucho. Has dejado un legado que quedará imborrable. Un legado único que quedará para siempre. Seguirás brillando y dejando una marca donde vayas. Leyenda”, escribió Chaquito en su cuenta de Instagram.

Junto con Cata Domínguez, Santiago Giménez alzó el título de la Liga MX en el Clausura 2021, por lo que sus nombres están escritos en letras doradas para la historia del conjunto celeste.

