Santiago Giménez dio el siguiente paso y se casará

Santiago Giménez, delantero del Feyenonord, no pudo quedar en la lista final de la Selección de México para el Mundial de Qatar 2022.

Algo que aprovechó el Chaquito para irse de vacaciones y proponerle matrimonio a su novia y ahora futura esposa, Fernanda Serrano.

El jugador del Feyenoord publicó en Instagram. “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

Se espera que en las próximas semanas reporte con el club holandés, donde lleva una temporada buena, tras ser el goleador de la Europa League de la reciente edición.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTONELA ROCCUZZO TRAS GOL DE LIONEL MESSI EN EL ARGENTINA VS MÉXICO: "¡CÓMO TE AMO!"