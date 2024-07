Scaloni aclara polémico beso con el utilero de Argentina

La Selección de Argentina sufrió de más para vencer a Ecuador en tanda de penales y con esto conseguir su pase a las Semifinales de la Copa América y fue tanta la emoción que Lionel Scaloni recibió un polémico beso en el festejo.

En la transmisión de televisión se pudo observar que luego de que Montiel marcara el penal de la victoria para Argentina, el utilero de la albiceleste se abrazó con Lionel Scaloni y le la emoción, le dio un beso al borde de la mejilla y los labios y esto ya fue aclarado por el entrenador en conferencia de prensa.

Marito a Scaloni : DAME UN BESO El utilero de la selección se desconoció con el técnico Argentino. pic.twitter.com/f002VHkAod — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) July 5, 2024

“A Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar, no la vi la foto. Es un amigo, un tipo entrañable y estaba contento y no me di cuenta en donde me dio el beso, pero son cosas que pasan cuando estás alegre, pero no fue consentido”

De igual forma y entre risas en tono de burla, Lionel Scaloni aclaró que el beso que recibió “no fue consentido” y ni siquiera se dio cuenta de en el beso había sido en los labios, pero señaló que fue debido a la emoción de la victoria.

