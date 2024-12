¡Se enojó! Carlos Hermosillo defiende a Cruz Azul y confronta a Gustavo Mendoza

Se prendió el ‘Grandote de Cerro Azul’. La Semifinal entre Cruz Azul y América es la que más expectativas genera y a varios días de que se dispute la Ida, los ánimos ya han empezado a calentarse y Carlos Hermosillo ya demostró su enojo.

Durante el más reciente programa de La Última Palabra, Carlos Hermosillo se molestó bastante con el conductor Gustavo Mendoza, es por preguntarle directamente al canterano del América y leyenda del Cruz Azul si es que La Máquina le tiene miedo a las Águilas.

“Cuando hagas una pregunta, hazla con respeto porque me parece una falta de respeto lo que estás diciendo, ¿Miedo a qué wey? No me gusta tu pregunta, no te conozco. Es estadística. El que tiene miedo y quería que no llegara es el América”, declaró.

"¿MIEDO A QUÉ WEY?" @GusMenFox le preguntó que Cruz Azul le tiene miedo al América y @CHermosillo27 le respondió con todo. "Los americanistas querían a todos menos a Cruz Azul" ¡Hay camorraaaaa! #LUP pic.twitter.com/xQBq8DlbOB — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 1, 2024

De igual forma Carlos Hermosillo también decidió responderle a Miguel Herrera, pues el exentrenador de las Águilas señaló que América no tiene miedo de enfrentarse a Cruz Azul en Liguilla, por lo que Hermosillo le ‘tiró’ de ponerse la camiseta azulcrema siendo atlantista.

“A ver, Miguel, primero te pones una camisa que ni te corresponde porque tu eres atlantista y ahora te vas a poner la camisa del América”, declaró Hermosillo.

