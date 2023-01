Amy Rey, famosa tiktoker, reveló en la plataforma de videos que una mujer extranjera tuvo un hijo con un jugador de la Selección Mexicana, de quien se enamoró, pero cuando se embarazó le dijo que no podía seguir con ella porque ya tenía una familia y que no los podía dejar.

“Empezamos a salir, a platicar todos los días y él me dijo que tenía hijos con una mujer, pero que no era su pareja, que estaban juntos para cuidar su imagen pública. (Cuando se enteró del embarazo le dijo) 'No puedo separarme de mi pareja, de la mamá de mis hijos, porque yo a ella la quiero, la amo, entonces no puedo dejar e incluso estamos pensando en casarnos, nos vamos a casar'. Hermana, cuando me dijo eso, no lo podía creer. Estaba en shock”, recordó Amy.

La relación entre dicha mujer y el misterioso jugador del Tricolor continuó de forma controvertida, pero él le pidió que no asistiera a los juegos del equipo nacional. Cuando nació el bebé, él se hizo responsable de la ayuda económica, pero sucedió algo que ‘rompió con su corazón', pues no lo reconocía como 'hijo', sino como 'sobrino'.

“Me enteró que este 'cucaracho jugador' andaba diciendo que nuestro hijo era su sobrino; me destrozó el corazón cuando dijo eso, y yo dije que no iba a permitir semejante humillación. Agarré a mi hijo y me regresé a mi país de origen”, compartió su experiencia.

La persona, que permanece como incógnita al igual que el futbolista del Tricolor, le dejó un mensaje para ese personaje. “Ojalá y llegue a ti este video, jugador futbolista de la Selección Mexicana; quiero decirte que estoy rehaciendo mi vida y quiero pedirte una cosa: No me estés buscando, porque tú ya estás casado, tienes familia, déjame en paz, porque no voy a aceptar una relación oculta y mucho menos que niegues a tu hijo ante el mundo”.

¿Quién es Amy Rey?

Cabe dejar en claro que la historia no es de Amy Rey, sino de una seguidora que le dejó la historia que ella vivió para que la influencer la contará en sus canales, pues esa es la dinámica de Amy: empoderar a las mujeres con publicaciones que les envían, pero que ella cuenta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SALVADOR CABAÑAS REGRESA AL NIDO PARA CONVIVIR CON LOS JUGADORES