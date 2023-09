¡Shaq y Kobe regresan! Rick Ross y Meek Mill lanzan nueva canción sobre los basquetbolistas

Dos de los raperos más influyentes de la industria musical, Rick Ross y Meek Mill, han vuelto a unir fuerzas para lanzar un nuevo sencillo que unirá a los fanáticos del baloncesto y de la música por igual. La canción, titulada "Shaq & Kobe", rinde homenaje a las legendarias figuras de la NBA, Shaquille O'Neal y Kobe Bryant.

El sencillo fue lanzado el viernes 29 de septiembre y es el primer adelanto del próximo álbum titulado "Too Good to Be True". Este álbum, de Rick Ross y Meek Mill, está programado para su lanzamiento a finales de octubre.

La elección de Shaquille O'Neal y Kobe Bryant además de rendir homenaje a los exbasquetbolistas de los Lakers, también hace referencia al dúo que hacen ambos raperos, quienes quieren ser conocidos como una de las mejores duplas en la historia de la música.

Durante su tiempo juntos en Los Ángeles Lakers, Shaq y Kobe llevaron al equipo a varios campeonatos de la NBA y dejaron una huella imborrable en el mundo del baloncesto. Ahora se vuelven a juntar en la canción de los raperos.

El sencillo "Shaq & Kobe" ya está disponible en varias plataformas de música en línea, y se espera que atraiga a fans de la música y del baloncesto por igual.

