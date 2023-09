Shaquille O' Neal luego de bajar 25 kilos: 'No podía subir escaleras'

Shaquille O' Neal bajó de peso luego de decidir alimentarse de manera más saludable y el resultado para el exbasquetbolista fue perder hasta 25 kilos.

Luego de dejar atrás su etapa como deportista en la NBA, Shaq comenzó a descuidarse físicamente y fue entonces que el ahora comentarista de basquetbol empezó a ganar más peso.

Por su parte, O Neal decidió eliminar la comida rápida, los alimentos fritos y los ultraprocesados. Asimismo, añadió en su dieta las ensaladas, empezó a comer huevos diariamente en forma de “rollitos pequeños”, proteínas como el pollo y el bistec, y con unos batidos de proteínas como suplementación.

En una entrevista para el medio ET Canadá, el exbasquetbolista contó que estaba subiendo de peso.

“Me estaba poniendo gordito y ni siquiera podía subir las escaleras. No me gustó lo que veía en el espejo”.

En diciembre del 2022, Shaq inició un camino más saludable en su vida y así lo relató el empresario.

“Me hice un análisis de sangre, una amiga mía me llamó y me dijo: ‘Estás gordo’. Y me dio el nombre de este tipo. Él hizo algunos análisis de sangre, y ya sabes, como yo era el deportista, no era un comedor de ensaladas. No había prestado atención a nada de eso. No me importaba nada de eso”.

En algunos meses, Shaquille O' Neal logró bajar 25 kilos gracias al ejercicio y a los alimentos que empezó a consumir. Asimismo, O' Neal confesó que no sabía la diferencia entre un carbohidrato y una proteína.

“No sabía cuál era la diferencia entre un carbohidrato y una proteína. Hasta los 50 años nunca lo supe. Entonces, él me decía que no podía hacer esto, no podía hacer aquello, que si más verduras, que si mi hierro estaba bajo. Una vez que comencé a cambiar ciertas cosas, mi peso cayó. Con los suplementos y batidos que bebo el peso ha empezado a bajar”.

