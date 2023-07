Barcelona quiere fichar a Bernardo Silva para la Temporada 2024, aseguran en España

Barcelona quiere fichar a Bernardo Silva, y según información del diario Mundo Deportivo, el atacante lusitano también quiere abandonar a los Citizens para terminar en el club blaugrana, donde su contratación es prioridad, ya que es deseado en todos los niveles, desde la presidencia, hasta la dirección deportiva y el cuerpo técnico.

Xavi ha detectado que el nivel del equipo desciende considerablemente cuando Pedri está lesionado, lo cual ha sucedido muy a menudo, por lo que busca un jugador de características similares que pueda poner el pase correcto a los delanteros en la última zona del campo. Los rumores de la llegada de Bernardo Silva al Barcelona no son algo nuevo, pues desde hace un año se había filtrado el anhelo culé por contar con este futbolista de talla mundial, que la temporada pasada fue clave para la conquista del triplete por parte de la escuadra dirigida por Josep Guardiola.

Por su parte, la misma versión señala que el equipo catalán no está interesado en la contratación de Joao Félix, quien en la semana manifestó su ilusión de llegar al equipo, pues además de que no hay espacio en la plantilla, no creen estas declaraciones, al considerarlas una estrategia de posicionamiento por parte de su agente, Jorge Mendes.

Sin embargo, para poder reducir la masa salarial e inscribir a todos los futbolistas de la plantilla, la directiva tendrá que comenzar a vender o prestar a varios elementos, de lo contrario volverá a repetir la situación de la temporada pasada.

