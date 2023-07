Jürgen Klopp quiere ser DT de Alemania: 'Sería un gran honor ocupar ese cargo'

Directo a la Selección de Alemania. El entrenador, Jürgen Klopp, ya piensa en su etapa post Liverpool, pues en rueda de prensa organizada por la compañía alemana Fischer en el 75to. Aniversario, aseguró que le encantaría ser DT de Alemania.

El entrenador empezará su novena temporada con el Liverpool en busca de regresar al equipo a lo más alto del futbol inglés y el futbol internacional, sin embargo, dio la impresión de que este podría ser su último año con el equipo.

"El puesto de entrenador del seleccionado es y sería un gran honor, de eso no hay duda. El problema que impide esto es mi lealtad. No puedo dejar ahora al Liverpool y hacerme cargo de Alemania. Eso no funciona así y el requerimiento ni siquiera existe", reveló el entrenador alemán.

A pesar de confirmar que no le han ofrecido el puesto, el entrenador explicó que en algún momento tomará la posición, sin embargo, tendrá que ser hasta que acabe su contrato con el Liverpool.

"Voy a ser el DT de Alemania en algún momento, entonces tengo que estar disponible y ese no es el caso ahora. Tengo una responsabilidad con el club. Es un trabajo interesante. Pero aún no sé si haré algo completamente diferente cuando deje el Liverpool", finalizó el DT.

