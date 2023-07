Barcelona anunció a sus cuatro capitanes para la temporada 2023-24

Tras las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba al Inter Miami, el Barcelona ha anunciado a su nuevo capitán para la temporada 2023-24. Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen, Ronald Araújo y Frenkie de Jong son los nuevos líderes del vestuario culé.

Mediante sus redes sociales, los blaugranas dieron a conocer a los cuatro jugadores que portarán el gafete de capitán durante la siguiente campaña.

Sergi Roberto fue designado como el primer capitán de los dirigidos por Xavi para la siguiente campaña. El arquero Ter Stegen será el segundo al mando, Araújo será el tercero y Frenkie tendrá el rol de cuarto líder.

Tras ser elegido por sus compañeros como el tercer capitán, Ronald Araújo habló sobre como se siente al respecto y señaló que en el Barça se respeta mucho la jerarquía por el tiempo en el club.

"Siempre es un orgullo que se pueda dar esa posibilidad pero no depende de mí. Es algo que eligen los compañeros. También se respeta mucho el tema de los tiempos en el club, quién tiene más tiempo. Yo me considero un líder más allá de si llevo la cinta o no. Yo soy un líder nato y creo que eso va a seguir así siempre", comentó el central uruguayo.

