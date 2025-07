Speed y Sergio Ramos juntos en el MLS All Star Game

Desde el Q2 Stadium, Austin, se llevó a cabo el duelo de estrellas entre la MLS contra la Liga MX, donde las grandes personalidades y por supuesto los mejores jugadores de ambas ligas se dieron cita.

Uno de los videos que más ha circulado por las redes sociales es donde el creador de contenido se encuentra cara a cara con el histórico jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, situación que emocionó bastante a Speed.

Influencer y futbolista se abrazaron e intercambiaron un par de palabras hasta que Ramos se marchó, Speed frente a las cámaras mostró su felicidad asegurando que Ramos es toda una inspiración para él.

