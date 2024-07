Teófimo López ‘da cringe’ con su entrada antes de pelear contra Steve Clagget

El pasado sábado el boxeador canadiense, Steve Clagget enfrentó a Teófimo López por el campeonato mundial Superligero de la OMB, pelea que terminó ganando el hondureño para retener su presea, aunque la victoria no fue lo único que López se llevó este fin de semana.

El campeón Superligero entró al cuadrilátero del James L. Knight Center con 'Beat It' de Michael Jackson, pero eso no fue el detalle más relevante de su arribo, sino que el hondureño llegó ‘vestido de traje’ y bailando la canción de “El Rey del Pop” lo que no fue del agrado de muchos aficionados al boxeo.

Teófimo López ha sido criticado en redes sociales luego de su show previo a la pelea ante Clagget, algunos están a favor, pues es el campeón “y puede hacer lo que quiera” mientras que la mayoría de los aficionados aseguran que “da cringe” con su actuación.

López defendió su presea gracias a una decisión unánime sobre Clegget, con esta victoria el hondureño llega a un récord de 21 victorias (13 por la vía del KO)y una derrota.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Ebrio? Captan a Mario Balotelli revolcándose en el suelo de las calles de Italia