Tigres: Patón Guzmán celebró Día de la Independencia

"El periodo de la historia conocido como la Guerra de Independencia empieza (estrictamente hablando) la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado “Grito de Dolores” y termina el 27 de septiembre de 1821 (11 años después) con la entrada triunfal del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento (armado y social) era liberar al territorio del yugo español y que, en cada rincón de la Colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato." "¡Morir es nada cuando por la patria se muere!" José María Morelos y Pavón Gracias #México por recibirme con tanta amabilidad. Permitirme crecer y ver crecer a mis hijos. Conocer una cultura riquísima, maravillosa y disfrutar de paisajes increíbles. #vivamexico

