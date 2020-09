Sebastián Sosa reveló que el coronavirus influyó para su nuevo tatuaje

En su reaparición en la Liga MX con Mazatlán FC, Sebastián Sosa lució un tatuaje peculiar en la parte trasera de su cabeza. El rostro de un león adorna el cráneo del arquero uruguayo.

El propio Sebastián Sosa explicó que el padecer coronavirus fue en gran parte el responsable de su nuevo tatuaje.

"Sí, en gran parte sí, se me caía el cabello en cuestión de una semana, de todo el cuerpo no sólo en la cabeza; salía el mechón completo. Es algo que me tocó a mí, una caída muy acelerada en una semana me afectó muchísimo y terminé rapándome. E incluso haciéndome el tatuaje que quería hacerme, aprovechando en una zona que estoy rapado, también quería aprovechar la situación", confesó.

"Es el primer tatuaje que tengo, nunca me había animado. Siempre supe y sabía que si me hacía un tatuaje sería un león por mi signo del zodiaco. Y sabía que lo quería y se dio la situación de estar así en este nuevo look. Mi nene era la que no estaba muy convencida y después sí le gustó. Me pedía que me pusiera su nombre", añadió.

Sosa padeció de Covid-19 y resaltó el apoyo de su familia para salir adelante.

"La familia es importante, es ese apoyo incondicional que siempre aparece, que siempre está más que nada en las situaciones difíciles que te tocan pasar. Tiene una particularidad el Covid, hay que aislarse, hay que estar en una habitación solo, encerrado, yo ahí sentí el apoyo de la familia.Uno tiene mucho tiempo para pensar, muchas cosas paran por la cabeza. Es importante el respaldo de la familia", sentenció el uruguayo.

