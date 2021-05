Tinieblas Jr. pidió disculpas a Macky González por nalgada y aseguró que fue por la adrenalina

Luego de que Tinieblas Jr se viera en vuelto en una polémica tras nalgear sin su consentimiento a Macky González, el luchador se disculpó por la acción y aseguró que fue producto de la adrenalina.

"Te pido una disculpa, pero es la energía, fue la adrenalina que teníamos, no fue mi intención, pero bueno, si eres profesional, síguelo, no tienes que cortar esto, por ti, por mi, creo que somos muy respetuosos, no lo tienes que tomar así, tienes que ser profesional", reiteró.

Por su parte, Macky recriminó la acción a Tinieblas Jr. y confirmó que la nalgada no era parte de la coreografía por lo que pidió respeto.

“Nosotros no habíamos puesto una nalgada, que quede claro, te he apoyado en todo este proceso, pero esto sí me parece inaceptable; yo no quiero seguir con una pareja que no se puede controlar en la euforia ¿en dónde crees que estás?", finalizó.

