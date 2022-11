Tom Brady: Playmates y modelos pelean por consolar al quarterback tras su divorcio

Tom Brady, quarterback de los Buccaneers, se ha convertido en un 'soltero codiciado' luego de haber anunciado su divorcio con la supermodelo Gisele Bündchen el pasado viernes 28 de octubre, razón por la que algunas 'conejitas' de Playboy y modelos han intentado hacer llegar un coqueteo al jugador tras algunas declaraciones en medios.

La 'playmate' Sara Blake Cheek declaró al New York Post que por el mariscal estaría dispuesta a pedirle "un pase libre" a su marido para seducir a TB12.

"Le diría: 'Oye, ¿qué pasa, guapo? Me encanta tu cincelada mandíbula y tienes tanto cañón. Eres el mejor quarterback de todos los tiempos, y que se joda a Gisele'. Eso es lo que probablemente diría.

"Alguien tan dedicado a su oficio y a su profesión, que quiere ser el mejor y tiene ese empuje, es extremadamente atractivo. Son cosas en las que se fijan las mujeres", sentenció.

Mayara Lopes, modelo brasileña, es otra de las mujeres que está más que apuntada para intentar conquistar al oriundo de California.

"No necesariamente me acercaría a él directamente, pero haría contacto visual e intentaría llamar su atención y ya sabes, si creo que me presta atención, entonces quizá haría un movimiento", aseguró para el mismo medio.

