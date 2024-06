Travis Kelce reveló que estuvo cerca de ser electrocutado por el servicio secreto de la Casa Blanca

El pasado viernes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a los Kansas City Chiefs, por haber sido campeones del pasado Super Bowl en febrero. Durante la visita, el presidente se vovió viral al probarse el casco del equipo, que le fue regalado por los Chiefs, bicampeones.

Tras la visita, Travis Kelce confesó que este año recibió una seria advertencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos debido a un incidente ocurrido durante su visita a la Casa Blanca en 2023.

El año pasado, Travis Kelce intentó hacer una broma y, aprovechando un momento de distracción, se acercó al estrado y amagó con decir algo a través del micrófono. Patrick Mahomes, su compañero de equipo, rápidamente intervino y alejó a Kelce del micrófono, provocando risas entre los presentes. Sin embargo, el Servicio Secreto no encontró gracia en la situación y se aseguró de que Kelce lo supiera.

“Cuando entré (a la Casa Blanca), cuatro o cinco miembros del Servicio Secreto se me acercaron y me dijeron, ‘Si subes al estrado estamos autorizados para electrocutarte’”, confesó Travis Kelce en su último episodio del podcast "New Heights", que conduce junto a su hermano Jason.

Esta vez, la visita del equipo de Kansas pasó sin inconvenientes y aunque Kelce estuvo cerca del estrado decidió no tentar a su suerte y se comportó de la mejor manera posible, simplemente conviviendo con el presidente de los Estados Unidos.

