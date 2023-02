Ulises Dávila: Hace documental donde recuerda muerte de su esposa

Ulises Dávila vivió uno de los días más difíciles de su vida el pasado 29 de mayo en donde se dio la muerte de su esposa Lily Pacheco, con lo que él y su hijo perdieron a la mujer de su vida.

Dávila, quien actualmente se desarrolla en el futbol de Australia y ha logrado una exitosa carrera allá, realizó un documental en donde habla sobre lo que representó la muerte de su esposa.

El documental se llama "All Access" de la plataforma "Keep up", lugar donde se hacen algunas publicaciones que tienen que ver con los integrantes que se encuentran en la liga australiana.

“Sé gentil, sé valiente y sé feliz” fue el nombre con el que titularon el documental en donde Dávila expresó todos sus sentimientos. “Haz todo (Dios), por favor, por arreglar mi problema. Llévate mi vida, mis piernas, todo lo que quieras”.

Dávila dio un duro mensaje y sentenció que "no fue nada fácil hacer esto, se me rompe el corazón una y otra vez, pero por el amor, el honor y el respeto que le tengo a mi hermosa Lily, merece que se muestre lo que fuimos, la hermosa familia que creamos, lo mucho que nos amamos y disfrutamos la vida, lo mucho que sufrimos y luchamos juntos… Y que al final Dios y la vida eligió lo que es mejor para nosotros. Solo nos queda amarte y recordarte tan feliz como siempre mi amor. Gracias por todo, daré lo mejor de mi siempre. Amarte fue placer".

