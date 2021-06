Vanessa Huppenkothen: ¿Cómo se dio cuenta de su enfermedad?

Vanessa Huppenkothen, conductora de ESPN, se ha sincerado y ha revelado cómo es que se dio cuenta que padecia hipertiroidismo, una enfermedad que comenzó a notar tras el Mundial de Brasil 2014.

“No me había dado cuenta hasta que fui al Mundial de Brasil, me fui pesando 56 kilos y en dos semanas subí hasta 68 kilos. Dije: ‘¿qué está pasando? Estoy cubriendo un evento y subí más de 10 kilos en dos semanas, el estrés y la falta de sueño y viajar de una ciudad a otra me estaba afectando.

“Regreso a México deprimida, con muchísimo sueño, estaba reteniendo agua, los ojos se me estaban saltando y no tenía idea de lo que estaba pasando”, mencionó en 'Smart Forum Well 360'.

La periodista también explicó las funciones de la tiroides en nuestro cuerpo y lo importante que es.

“Es una glándula, tipo mariposa, y es la encargada de regular el metabolismo, el sueño, las hormonas, en fin, ya que empiezas a investigar del tema es impresionante todo lo que regula la tiroides, y tiene que ver con todo, hasta en tener hijos.

“Yo creo que las personas que lo padecemos nos entendemos y no son pocas, son 200 millones de personas en el mundo que padecen de este mal y ¿por qué se desata?, por estrés, por hacer dietas, a muchas mujeres después del embarazo la tiroides se les dispara y, por lo general, las personas que padecemos hipotiroidismo somos mujeres”, agregó.

Huppenkothen reconoció que lidiar con los comentarios es algo muy complicado, pues no les puedes explicar a todos lo que sucede con tu cuerpo.

“No tienes idea de por qué no te puedes embarazar, son muchísimas cosas. Fui con un endocrinólogo buenísimo, el equilibrio me costó llegar a él con dos años, hay gente que nunca se equilibra, gracias a Dios, a mí me pasó y es un yoyo: sube y baja y te critican: ‘Oye, ¿por qué bajaste tanto? o ¿por qué subiste tanto? y estar en la tele es así de ‘oye, como que estás más cachetona, oye, como que tus piernas están más grandes’, es horrible, aparte no puedes explicarle a todo el mundo lo que te está pasando”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA SUFRIÓ ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO Y AFICIÓN APROVECHA PARA TOMARSE FOTOS