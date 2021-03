Video: Hijos de Cristiano Ronaldo bailaron a ritmo de J Balvin

La fama de Cristiano Ronaldo traspasa fronteras y expresiones artísticas, tan es así que en la canción de 'Ma'G', de J Balvin el cantante colombiano hace mención del portugués.

"Estamo' rompiendo, my G (My G, my G) Como rompió Cristiano en Madrid (Madrid)", se puede escuchar en la melodía, misma que fue grabada por la pareja del jugador de la Juventus, Georgina Rodríguez, mientras sus hijos la bailaban.

"Orgullosos de papá Máximo goleador de la historia Te amamos @cristiano", tituló Rodríguez el video en el que se puede apreciar a Eva, Mateo y Alana Martina bailando en la sala de su casa.

Recientemente Ronaldo superó a Edson Arantes dos Nascimento 'Pelé' como máximo goleador en la historia del futbol con 770 tantos.

Además del jugador lustiano, en la canción de J Balvin también se hace mención a otros futbolistas como Lionel Messi y Paulo Dybala.

