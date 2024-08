Vinicius Jr. invita a su casa a cenar a Kim Kardashian y a Eduardo Camavinga

El delantero del Real Madrid, Vinicius Jr., sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en sus redes sociales junto a la reconocida modelo e influencer estadounidense Kim Kardashian y su compañero de equipo Eduardo Camavinga.

En la publicación, el futbolista brasileño posó en una de las fotos con la modelo en su casa delante de sus trofeos mientras que en la otra aparece su compañero de equipo. Además, acompañó las imágenes con un mensaje que decía: "¡Gracias por venir a mi casa!". Cabe destacar que Kim fue acompañada por su hijo Saint West, quien vestía el uniforme del Real Madrid.

Este encuentro entre las estrellas del futbol y la celebridad no pasó desapercibido, especialmente después de la conexión que se dio entre ellos a principios de este año. En febrero, Camavinga y Vinicius Jr. celebraron un gol imitando el icónico baile de Saint West, durante un encuentro entre ambos. La celebración no solo se hizo viral, sino que también captó la atención de Kim Kardashian, quien no dudó en reconocer el gesto en redes sociales.

Tras el gol de Vinicius Jr. contra el Girona el pasado fin de semana, el brasileño compartió un video en Instagram en el que él y Camavinga repetían el famoso baile. Kardashian respondió al video con un comentario: "Hicieron el baile de celebración de Saint", etiquetando a las estrellas del Real Madrid.

Esta no es la primera vez que Kim Kardashian interactúa con una estrella del Real Madrid, pues la modelo ya ha estado en fiestas con Mbappé y recientemente se le vinculó con el inglés Jude Bellingham.

