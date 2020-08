Zelada: Empleada del exportero americanista lo acusó de deberle dinero

La community manager del exportero del América, Héctor Miguel Zelada, lo denunció por deberle dinero a través de su propia cuenta de Twitter.

"Hola a todos soy el CM de esta cuenta, soy una mujer que se ha dedicado a trabajar en esta cuenta por casi ya 3 años, el titular o dueño de esta cuenta de Twitter es el señor H. Miguel Zelada me debe dinero producto de mi trabajo y también dinero que me pidió prestado", redactó la trabajadora en un primer mensaje.

En un total de seis mensajes la community manager explica que ella misma le tuvo que dar alojamiento a Zelada cuando iba a la Ciudad de México, pues él radica en Cancún. Además, expuso que desde hace año y medio no recibe su sueldo.

Hola a todos soy el CM de está cuenta, soy una mujer que se ha dedicado a trabajar en esta cuenta por casi ya 3 años el titular o dueño de está cuenta de Twitter es el señor H. Miguel Zelada me debe dinero producto de mi trabajo y también dinero que me pidió prestado. — Héctor Miguel Zelada (@HMiguelZelada) August 13, 2020

"He tratado de que él me haga llegar mi sueldo y no lo quiere hacer y ahora estoy recibiendo amenazas de su parte y no quiere pagarme el dinero que me debe por mi trabajo y lo que le presté cuando lo necesitó para comer y trasladarse. Está amenazándome con destruir mi vida y la de mi familia, y me dijo que me hará pedazos", reveló.

La empleada del guardameta argentino señaló que hizo pública la denuncia porque dichas amenazas han sido constantes contra su familia y porque dijo: "no pienso permitir más abusos de su parte".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO PRESUMIÓ NUEVO YATE CON GEROGINA RODRÍGUEZ