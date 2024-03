Mauricio Cabrera: RÉCORD inicia la apuesta más frontal de los últimos años

En un audaz movimiento hacia la vanguardia del periodismo deportivo, RÉCORD, insignia de la cobertura deportiva en México, lanza RÉCORD Plus. Este proyecto surge en un momento crítico para los medios, enfrentando la crisis generalizada del sector y la creciente competencia de los creadores de contenido independiente. Mauricio Cabrera, en conversación con Alejandro Gómez, expone la estrategia detrás de esta innovadora propuesta.

RÉCORD Plus representa la apuesta más ambiciosa del medio deportivo en años. Alejandro Gómez, director fundador y cerebro detrás del proyecto, retorna con la visión de adaptar el medio a la nueva realidad digital sin perder la esencia periodística que lo caracterizó.

El proyecto se fundamenta en una oferta multimedia que incluye programas de largo aliento, apostando más por el streaming y menos por la generación masiva de contenido textual. Según Gómez, esta estrategia no solo busca nuevas fuentes de monetización, sino también acercar el medio a audiencias clave, acelerando su transición hacia el futuro.

RÉCORD Plus inicia con "Récord en Construcción" y evolucionará a programas como "El Buen Morning Show", "Atole con el Dedo" y "Crítica Récord", buscando diversificar y enriquecer su contenido. La diferenciación radica en poner al contenido como eje central, contrastando con la visión única de los creadores independientes.

La transición hacia el streaming es vista no solo como el futuro, sino como el presente del periodismo deportivo, con la calidad del contenido y la originalidad como pilares fundamentales para el éxito. RÉCORD Plus se plantea como una alternativa que responde al dinamismo de la industria y las expectativas de las audiencias modernas, manteniendo el compromiso con el rigor periodístico.

Con RÉCORD Plus, la marca busca no sólo recuperar la brillantez pasada, sino también redefinir el futuro del periodismo deportivo, adaptándose a las nuevas formas de consumo de contenido sin perder su esencia crítica y analítica.

Esta fue la charla que Mauricio Cabrera tuvo con Alejandro Gómez

Maca: ¿Qué es Récord+ y cuál es el racional detrás de dicha estrategia?

Alejandro Gómez: Es el nuevo canal multimedia de una de las marcas más poderosas del mercado deportivo en español. Hay un nuevo equipo de 40 profesionales que se suman a la redacción de record.com.mx para generar en tiempo real y con programas de largo aliento contenido original en plataformas sociales.

Más que nuevas fuentes de monetización, que lo son, también vemos la posibilidad de acercarnos aún más a esas audiencias clave para acelerar nuestra llegada al futuro.

MC: ¿El plan es que en algún punto Récord Plus sea de pago?

AG: Es un paso obvio para poder crecer la programación, pero sobre todo para poder invertir en la calidad de los contenidos.

Daremos ese paso siempre y cuando tengamos algo original que ofrecerla a la audiencia. Los fans suelen ser los que te impulsan a dar los siguientes pasos, como en el caso de Récord+.

No nos corre prisa por cambiar a un modelo de OTT, pero sí por crecer hasta ser la primera opción del mercado.

MC: ¿Cómo diferenciar a Récord Plus de lo que pueden ofrecer creadores independientes?

AG: Aquí el contenido es el centro, no el personaje. Un creador tiene una sola visión. En Récord Plus buscamos una oferta más amplia, diversa y creativa sin perder el cuidado y deber ser del periodista.

MC: ¿Cómo funciona hoy la parrilla de programación de Récord Plus?

Arrancamos con un programa que se llama Récord en Construcción, que es el que ya está al aire. En él iremos mostrando la evolución del estudio, de los sets, del equipo, que por ahora consiste en celulares, lámparas y equipo con el que contábamos, hasta en mes y medio que estaremos ya mostrando la cara completa de Récord Plus.

A partir de ese momento evolucionaremos a tres programas que serán El Buen Morning Show de 9:00 a 10:30 am (conducido por el propio Alejandro Gómez, Brenda Flores, Laura Garza y Paco Bolivar); Atole con el Dedo de 12:00 a 13:00 hrs. conducido por Enrique Beas y Luis Castillo, entre otros, en el que se parte de la premisa de que en todos los medios del mundo nos venden algo que no tiene el valor que se supone; y de 13:00 a 14:00 Crítica Récord, con René Tovar (Ex Editor General de ESPN México y miembro fundador de Récord), Carlos Ponce (director de marca de Récord) y Diana Pérez (Directora Editorial)

MC: ¿Será la apuesta en streaming el verdadero futuro de los medios deportivos más que la generación de contenido en texto?

AG: Ya lo es, aunque no queramos verlo. A los medios nos pasó como al futbol mexicano, hacíamos lo mismo, porque seguía entrando buen dinero.

MC: ¿Por qué en México han tardado tanto los medios deportivos digitales o de origen impreso en hacer una apuesta de video en formato de análisis?

Contexto: En España, medios como Marca, El Chiringuito y Relevo (aunque este último ha dejado de prender stream en Twitch desde la salida de Diego Campoy) han lanzado apuestas decididas en streaming. En Argentina, el diario Olé ha hecho lo propio. En México, ninguno de los principales medios había lanzado una apuesta de dicha naturaleza en Twitch o YouTube.

AG: Podría ser por presupuesto, porque algunos empresarios aún dudan respecto al maravilloso presente de los nuevos medios digitales. Pero también porque los presupuestos comerciales siguen más enfocados en influencers o patrocinios directos en el deporte que en los canales o medios. Pero espero que sirva tu newsletter para invitar a otros medios a sumarse a los nuevos tiempos.

