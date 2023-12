¿Y Nicki Nicole? Anitta comparte un video bailando junto a Peso Pluma

Durante el reciente concierto global de TikTok, denominado 'TikTok In The Mix', el cantante mexicano Peso Pluma y la reconocida artista brasileña Anitta presentaron su última colaboración titulada "Bellakeo". Sin embargo, lo que se hizo viral no fue solo la canción, sino la reacción de Peso Pluma durante la actuación.

El momento se volvió el centro de atención cuando Anitta, en un provocativo baile, intentó interactuar con Peso Pluma en el escenario. Peso Pluma optó por mantenerse estático, mostrando respeto, lo que generó una oleada de comentarios positivos en redes sociales, elogiando su lealtad a su supuesta pareja Nicki Nicole.

El video de este momento se volvió viral rápidamente, llegando a manos de Anitta, quien no dudó en tomarlo con humor. A través de su cuenta oficial en TikTok, la cantante brasileña compartió un video en el que se le ve bailando mientras su amigo permanece inmóvil, posiblemente haciendo alusión al momento con Peso Pluma durante la transmisión en vivo del concierto.

La actuación Peso Pluma durante la interpretación de "Bellakeo" continúa acumulando elogios y atención en la plataforma.

