Call of Duty Vanguard: Un recuerdo poco memorable de la Segunda Guerra Mundial

Call of Duty nos ha contado a través de diversas entregas momentos memorables en la historia de la humanidad y en ocasiones se han atrevido a experimentar en el futuro, pero ahora en Vanguard volvemos a viajar a la época de 1942 para experimentar una campaña que no termina de enamorar.

Solo cabe hacer enfásis que en esta reseña me centré mucho en la campaña, que fue lo que más se presumió en previos eventos sobre el estreno del juego.

En esta nueva entrega de la famosa saga de disparos nos meteremos en las botas de los miembros de las Fuerzas Especiales, las cuales fueron conformadas por varios grandes elementos de diversos países regalando personalidades muy marcadas, pero que desgraciadamente terminan por pasar de largo y no llegas a entablar lazo alguno con cualquiera de los protagonistas.

En Vanguard el equipo de desarrollo, Sledgehammer, presumía con énfasis la nueva campaña, pero desgraciadamente no es algo que no se haya jugado o experimentado de mejor manera en otras entregas como el mismo World War II o uno de los clásicos como Call of Duty 3.

Tendremos varios momentos históricos que ya han sido plasmados en más juegos, pero al final el hecho de ser parte de las Fuerzas Especiales no da el extra suficiente para ser algo diferente. Las armas no se sienten sumamente diferente y la campaña de aproximadamente unas seis horas termina por ser un aperitivo que no te deja saciado.

Call of Duty Vanguard en RÉCORD lo jugamos en PlayStation 5 y tenemos que decir que gráficamente el juego se ve espectacular sin errores graves ni mucho menos; además de que el Dualsense le da un plus bastante interesante a la hora de disparar las balas de nuestras armas.

Otro punto negativo y que si terminó por decepcionar es la Inteligencia Artificial de los otros miembros del escuadrón. Ignoran a los enemigos, parece que solo tu puedes matar a los enemigos, no esquivan las granadas, tienen mal posicionamiento y esto resta realidad a una campaña en la que justo esperas eso, un toque de realidad.

Para los jugadores que no sean tan fanáticos del multijugador o esperaban una campaña de verdad que marcara algo diferente, desgraciadamente debo decir que la respuesta es no.

El multijugador en cambio llega bastante completo y con 20 mapas diferentes que son espectaculares y nuevos modos de juego que ya habíamos probado con anterioridad como Control Patrol. La verdad es que la experiencia multijugador está a la altura de los mejores, pero por momentos la fórmula comienza a sentirse algo seca.

Los zombies no están mal, creo que los fanáticos lo podrán disfrutar, pero sinceramente este no es un contenido que me provoque adquirir un juego y los de Vanguard tampoco son la excepción.

CALIFIACIÓN RÉCORD: 7.6

