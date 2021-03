Carita Triste: 'Regresé muy motivado y The Kings está bien de cara a los playoffs'

Carita Triste fue la última gran incorporación al equipo de The Kings y llegó a demostrar su gran nivel tras ser elegido el Jugador Más Valioso de la Súper Semana de la División de Honor, en la cual ‘La Realeza’ le quitó el invicto a LDM Esports.

Carita mencionó que se encuentra feliz de volver como tirador titular a la escena de la División de Honor. “De regresar me siento bastante bien, competir es algo que me gusta. El haber estado de suplente en la LLA y regresé muy motivado”, comentó el ADC de The Kings.

Carita también comentó que a pesar de llevar poco tiempo jugando con sus compañeros, ve al equipo solido de cara los playoffs de la División de Honor, en donde The Kings se enfrentará a We Talent. “Aún seguimos trabajando y como no tengo mucho en el equipo. Aún no nos acostumbramos todavía unos a otros, pero nos vemos bien para los playoffs”, agregó el tirador de ‘La Realeza’.

Llegó como rey desde @LLA para ser el mejor jugador de la Semana 8. @CaritaTristeLoL aumentó su energía y se llevó el MVP @Volt_Mexico. @thekingsesport juegas los cuartos de final este 18 de marzo.

6:00 p.m. por https://t.co/mPpGmtT950. pic.twitter.com/cTja56CTBI — LVP México League of Legends. (@LVPmexLoL) March 14, 2021

Sobre su experiencia en la LLA Carita Triste confesó en RÉCORD que existe una diferencia considerable con respecto la competencia, pero que todo lo aprendido lo ha vuelto un jugador completo y ha ayudado a sus compañeros de equipo con esa experiencia adquirida.

“Es un ambiente muy diferente al de un Tier 2, el estar en LLA el ambiente cambia, ya todo es muy serio; cualquier error te lo pueden castigar y hace que te esfuerces siete veces más a lo que juegas a diario.

“Todo lo que aprendí en XTEN lo estoy intentando pasar a The Kings para implantarlo en los juegos de playoffs. Jugué muchos scrims estando en XTEN y pude estar puliendo mis habilidades jugando contra los mejores de la región. Vengo con todas esas enseñanzas y demostré lo que he aprendido en LVP”, concluyó Carita Triste.

