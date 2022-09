Desde Rosalía y Trueno hasta Bad Bunny y Denzel Curry, el soundtrack oficial de FIFA 23

Además de la jugabilidad, uno de los elementos que los fanáticos de FIFA más atesoran es la selección musical.

EA Sports hizo oficial todo el listado de canciones que sonarán mientras preparas la reta con tus amigos a través de tu consola de última generación.

Para esta edición, se buscó hacer amplio el espectro sonoro con casi 100 piezas disponibles y una variedad de países.

Algunos de los artistas más destacados del listado son: Nas (con la canción 40), Denzel Curry (Dog Food), Jack Harlow (Nail Tech), Bad Bunny y Bomba Estéreo (Ojitos Lindos), FKA twigs (papi bones).

Remi Wolf (Quiet on set), Rosalía (SAOKO), Trueno con Victor Heredia (TIERRA ZANTA), Phoenix con Ezra Koenig (Tonight), Badshad con J Balvin y Tainy (Voodo), Yeah Yeah Yeahs (Spitting off the Edge of the World), entre muchísimos más.

