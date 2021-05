Dragon Quest XII y remake de Dragon Quest III fueron confirmados

Dragon Quest volvió a estar en boca de todos en el universo gamer y es que se anunció el desarrollo de Dragon Quest XII y el remaje de Dragon Quest III.

Con motivo del 35 aniversario de la saga Square Enix anunció el desarrollo de Dragon Quest XII, el cual será más maduro y oscuro en comparación a sus predecesores; y en donde nuestras decisiones marcarán el curso de nuestra historia.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate no tiene aún ninguna fecha de lanzamiento cercana y será la primera ocasión que se estrene simultáneamente en los mercados más importantes.

El remake de Dragon Quest III corre a cargo de Team Asano, desarrolladora de Octopath Traveler y Bravely Default. El anunció causó felicidad en los fanáticos y es que será en alta definición, pero en dos dimensiones. Sin fecha de lanzamiento tampoco, Dragon Quest III se estrenará en todas las plataformas.