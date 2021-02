League of Legends: LDM Esports buscará mantener el invicto en la División de Honor

Las hostilidades en la Grieta del Invocador continúan este miércoles y el competitivo mexicano de League of Legends se vive muy apretado en la parte media de la tabla, sin olvidar la batalla milimétrica por el subliderato.

La jornada arrancará con todo cuando se enfrenten The Kings vs. Atomic y cerrará con una partida que no hay que perder de vista: Respawn vs. Naguará; 3 de estos equipos tienen la misma marca de triunfos y derrotas, solamente Naguará aventaja con 1 victoria.

La partida más esperada será la de Team Aze vs. Arctic Gaming, dos equipos que viven un gran momento, sin embargo, el desempeño de Arctic ha sido impecable sin muchos errores a la hora cero, saben cerrar las partidas contundentemente.

La agenda de la #DDHLOL esta jornada 12:

The Kings vs. Atomic México: La realeza busca volver a la senda del triunfo, Atomic llegar a 3 victorias al hilo, ambos, escalar en la tabla para llegar a playoffs.

LDM Esports vs. Kings of the North: El líder e invicto luce imparable, KON buscará poner resistencia.

Janus Esports vs. We Talent: Los de Janus imploran por su primera victoria, We Talent meterse a los primeros 3.

Team Aze vs. Arctic Gaming: Choque de titanes, de pronóstico reservado.

Respawn Esports vs. Naguará: Duelo directo por asegurar un cupo a la siguiente fase entre equipos con funcionamiento colectivo muy bueno, ¿quién tendrá la individualidad que marque la diferencia?

