Messi: El delantero argentino tendrá su propia skin en Call of Duty: Modern Warfare II

Leo Messi tendrá su propia skin en el videojuego Call of Duty Modern Warfare II, pese a que no se sabe cómo lucirá el astro argentino, el anuncio se hizo oficial a través de la cuenta oficial del videojuego.

El delantero del Paris Saint Germain se une a su compañero de equipo, Neymar y a Paul Pogba, mediocampista de la Juventus; estos últimos ya se sabe cómo lucirán dentro del videojuego. El anunció adelanta que los jugadores tendrán presencia en Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Mobile y Call of Duty: Warzone 2.0.

En la imagen compartida por el videojuego de disparos, se pueden observar los chaleco de cada uno de los futbolistas, los tres portan el número 10, además de sus respectivos nombres.

Lionel Messi será parte de Call Of Duty: Modern Warfare II . Se sumará a Neymar y Paul Pogba, cuyos potenciales skins en el juego ya fueron dados a conocer. https://t.co/CjmdlEykrs pic.twitter.com/yPDH51kk1K — VarskySports (@VarskySports) November 4, 2022

Aún no hay una fecha para la aparición de los futbolistas dentro de la franquicia, sin embargo, diversos rumores afirman que habrá un modo de juego por tiempo limitado con motivo del Mundial de Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FIFA 23: ANUNCIÓ EVENTO DEL MUNDIAL DE QATAR 2022; SERÁ COMPLETAMENTE GRATUITO