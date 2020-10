Miguel Layún explotó por bullying a integrante de su equipo de eSports

Miguel Layún, jugador de los Rayados de Monterrey, criticó el bullying a un miembro de su equipo de eSports, 19 esports, y confesó haber sufrido ese tipo de acoso cuando jugó con las Águilas del América.

"Llamo a la comunidad a alejarse de la práctica de dañar a otras personas; en el 2011 y 2012 sufrí bullying en América; me dejó grandes enseñanzas, lloré, sufrí muchísimo, por eso sé de lo que hablo", señaló el zaguero en sus redes sociales.

Layún, el único mexicano que ha jugado en las tres grandes ligas del fútbol europeo, mostró enojo al dar a conocer ataques por su apariencia física a uno de los integrantes de 19esports, el equipo de deportes electrónicos que dirige desde julio pasado.

"Me molesta porque entiendo que el bullying lo hacemos para hacernos sentirnos mejor que el de al lado; no estoy exento, alguna vez lo cometí y me arrepentí", reveló.

"Me pone de mal humor creer que por ser chingones un rato y que la gente se cague de risa con nosotros, seamos capaces de lastimar a alguien más, en qué puta cabeza puede caber eso y perdón por las palabras, pero me molesta bastante", reiteró.

El acoso al integrante de su equipo, apodado 'Jacup', fue después de un vídeo relacionado con la prevención del cáncer de mamá, divulgado por 19esports.

"La empatía se está acabando en el mundo, esa palabra representa más de lo que imaginamos. Ser capaces de ponernos en los zapatos de alguien más, eso es empatía y nos hace tener una perspectiva diferente y pensemos dos veces antes de actuar", señaló.

Layún envió muestras de apoyo a "Jacup" y elogió su profesionalidad y la de sus compañeros de eSports.