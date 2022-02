Plugo tras la derrota ante Aze: ‘Jugamos con miedo, se nos olvidan las cosas, no proponemos’

Globant Emerald sigue sin conocer la victoria en este Apertura 2022 de la Liga Latinoamericana de League of Legends. La derrota ante Team Aze mostró un Globant diferente a lo que ocurrió contra Infinity.

"Ayer propusimos porque como vemos que es Infinity, no tenemos nada que perder y no teníamos tanta necesidad de ver que si perdíamos no pasaba nada y si ganábamos pues sacamos un punto", aclaró Plugo en conferencia de prensa.

Así mismo, el veterano midlaner de Globant Emerald, recalcó que el equipo tiene que erradicar malas costumbres que adquirió en la LVP para poder competir en la LLA, pues estos errores son muy castigados por los mejores jugadores.

"Pero lo que nos ha pasado es que hemos jugado contra equipos peores que Infinity y jugamos con miedo, se nos olvidan las cosas, no proponemos, somos muy lentos en hacer todo y es una fase que estamos teniendo que nos está complicando mucho.

"Son muchas malas costumbres que vienen más que nada de LVP que nos ha costado sacarnos, después de jugar tanto tiempo contra gente que hace cosas dudosas y uno se lo termina metiendo al cerebro, y contra jugadores buenos es complicado y si vamos y seguimos cometiendo los mismos errores con malos entrenamientos vamos a seguir teniendo estos problemas", aclaró Plugo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LLA: TEAM AZE CERRÓ CON EL PIE DERECHO LA SEMANA TRAS IMPONERSE A GLOBANT